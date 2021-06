© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Mario Draghi alla presidenza della Repubblica darebbe credibilità aggiuntiva al Paese, sempre con una dialettica politica interna normale. Lo afferma il ministro per la Pubblica amministrazione Renato Brunetta, ospite all'evento di Sky Tg24 "Live in Firenze". "Next generation Ue riguarda questo governo ma anche il prossimo, quindi un presidente di garanzia darebbe credibilità al paese", aggiunge il ministro. (Rin)