Roma: innovazione e sviluppo, Campidoglio approva linee strategiche Tech business 2030

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Realizzare il piano industriale per la città di Roma per attrarre investimenti per lo sviluppo dell'ecosistema hi-tech in collaborazione con altre istituzioni e con imprese a elevato tasso innovativo. Con questa finalità Roma Capitale ha approvato le linee strategiche Tech business 2030 che delineano obiettivi e azioni da implementare nel medio e lungo termine, finalizzate a far evolvere la filiera strategica dell'innovazione e dell'alta tecnologia di Roma a livello internazionale. Lo rende noto il Campidoglio. "Le linee si inseriscono nell'ambito del programma dei lavori 'piano strategico per lo sviluppo economico urbano di Roma' e prevedono - si legge in una nota - una cabina di regia interna all'amministrazione Capitolina, costituita dalla sindaca di Roma, dall'assessore allo Sviluppo economico e dall'assessore all'Urbanistica che sarà dunque operativa anche in vista degli stanziamenti previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza Next generation Italia, per il Giubileo 2025 e per la candidatura Roma Expo 2030". (segue) (Com)