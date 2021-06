Roma: innovazione e sviluppo, Campidoglio approva linee strategiche Tech business 2030 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Le linee guida per il futuro di Roma Capitale descritte nel piano Roma smart city sono pienamente integrabili con le linee strategiche Tech business 2030: il nostro impegno è massimo per creare le condizioni affinché le imprese possano fruire dei servizi dell'Amministrazione in maniera semplice e immediata e i futuri distretti dell'innovazione possano accogliere le sperimentazioni per rendere la nostra una città intelligente - dichiara la sindaca di Roma, Virginia Raggi -. Siamo al lavoro per migliorare le infrastrutture digitali e la connettività del territorio, oltre che l'accrescimento generale delle competenze digitali dei cittadini. Forte di una programmazione condivisa con gli operatori dell'innovazione, della scienza, della tecnologia e dei nuovi business, Roma si farà trovare pronta e saprà sfruttare con efficacia e velocità sia le proprie risorse che i fondi che le saranno destinati con il Piano nazionale di ripresa e resilienza nella costruzione di un nuovo ruolo nell'essere Capitale: a servizio del Paese e in sinergia con ciascun territorio del centro, del Sud e del Nord d'Italia", conclude Raggi. (segue) (Com)