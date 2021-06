Roma: innovazione e sviluppo, Campidoglio approva linee strategiche Tech business 2030 (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Abbiamo delineato linee strategiche che vogliono gettare le premesse per un rilancio di Roma nella sua competitività internazionale, nel segno dell'economia dell'innovazione, favorendo lo sviluppo della filiera operatori hi-tech che lavorano o vogliono lavorare nella Capitale - spiega l'assessore allo Sviluppo economico e lavoro di Roma Capitale Andrea Coia -. In questa direzione, abbiamo individuato la necessità di lavorare sulle reti Tlc come volano di crescita, di sviluppare l'ecosistema dell'innovazione per il Tech business e la digitalizzazione e l'e-commerce per la competitività delle Pmi. Roma, città verde e sostenibile, deve essere un centro di attrazione e competitività globale in cui l'Amministrazione centrale sia facilitatrice degli investimenti nella città, in grado di valorizzare le competenze per la trasformazione digitale di Roma. In questo contesto, la Casa delle tecnologie emergenti è da intendersi come prima parte attuativa del Piano quale 'progetto piattaforma' in grado di catalizzare i fabbisogni di innovazione di Roma Capitale e delle sue partecipate", conclude l'assessore. (segue) (Com)