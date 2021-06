Roma: innovazione e sviluppo, Campidoglio approva linee strategiche Tech business 2030 (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il Piano incrocia le grandi linee di sviluppo individuate negli obiettivi Onu per l'agenda 2030 (Sdg) e le vocazioni della città per sfruttare al massimo la capacità attrattiva di Roma - aggiunge l'assessore all'Urbanistica Luca Montuori -. L'interazione tra reti e sviluppo urbano permette di creare polarità forti, luoghi di servizi, densi e intensi. Le stazioni devono diventare i veri nodi delle reti urbane, i luoghi dell'accessibilità, il fattore primario di attrazione dell'insediamento fisico di attività. Abbiamo lavorato molto per sviluppare progetti tra la stazione Tiburtina, la stazione Tuscolana, il nuovo nodo del Pigneto, la stazione Trastevere. Un anello che non è più il limite esterno del centro ma una infrastruttura tridimensionale che lega rete ambientale, luoghi per servizi innovativi, nodi di scambio e di cui la stazione Tiburtina deve diventare l'Hub fondamentale, il centro dell'innovazione, attrattivo e moderno, della città e di una nuova dimensione geografica estesa, parte di una rete di città europee che vivono insieme, di relazioni e scambi parlando la lingua comune del futuro", conclude l'assessore Montuori. (Com)