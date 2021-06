Colombia: attacco a Duque, allarme per fuga di notizie su schema di sicurezza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono diversi gli elementi ancora dubbi sui quali inquirenti e forze di sicurezza della Colombia stanno lavorando per accertare responsabilità e dinamica dell'attacco sferrato venerdì contro l'elicottero che trasportava il presidente, Ivan Duque. L'apparecchio - un Sikorsky UH-60 Black Hawk, con modifiche per operazioni speciali - è stato colpito mentre si avvicinava alla base di Cucuta, cittadina al confine con il Venezuela, in una zona particolarmente calda per l'intensa attività di gruppi armati irregolari, oltre che per le tensioni con il Paese vicino. Il velivolo, a bordo del quale c'erano tra gli altri anche i ministri della Difesa e dell'Interno, Diego Molano e Daniel Palacios, reca tracce di sei colpi di arma fuoco. Quello che preoccupa, segnala l'analista di temi di politica e sicurezza Jazmin Balaguer, "è che l'elicottero era parte di una squadra composta da 3-5 apparecchi, tutti uguali fra loro, per rendere più difficile individuare la distribuzione dell'equipaggio. Eppure i proiettili hanno colpito solo quello a bordo del quale viaggiava il presidente, segno altamente preoccupante che rivela una fuoriuscita di informazioni sullo schema di sicurezza", avverte Balaguer. (segue) (Mec)