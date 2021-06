Colombia: attacco a Duque, allarme per fuga di notizie su schema di sicurezza (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'attacco è stato sferrato con armi di precisione e non fucili, prosegue Balaguer rimandando alle tracce visibili sulla scossa del mezzo blindato. "Probabilmente armi calibro 1.50, a giudicare dal diametro dei fori", prosegue Balaguer secondo cui, a sentire gli esperti, l'attacco è stato sferrato da più di un tiratore professionale, cosa che spiegherebbe l'elevato numero di colpi andati a segno contro un obiettivo in movimento a circa 300 metri da terra. Il sindaco di Cucuta, Jairo Yanez, anch'egli a bordo del velivolo, ha detto che solo una volta a terra si è percepita l'entità dell'attacco e che gli stessi piloti non erano in grado di capire cosa fossero quei "rumori strani" avvertiti in volo. Ma anche se li avessero percepiti, prosegue, difficilmente potrebbero aver aperto il fuoco con le armi in dotazione, visto il rischio di colpire obiettivi civili per la densità abitativa della zona. (segue) (Mec)