Colombia: attacco a Duque, allarme per fuga di notizie su schema di sicurezza (3)

- Nel messaggio video diffuso poco dopo l'atterraggio, il presidente ha rivendicato l'azione ferma "contro il narcotraffico, il terrorismo e gli organismi della criminalità organizzata che operano nel paese". Balaguer nutre però dubbi sul fatto che le organizzazioni criminali locali possano aver progettato ed eseguito un attacco diretto al presidente, viste le possibili ricadute sulla loro attività. "Nessun gruppo al margine della legge affronta in questo modo lo Stato, rischiando così una risposta molto energica, anche un bombardamento. Non è razionale, dal momento che il loro interesse è quello di poter portare avanti i loro traffici senza interferenze in una zona cruciale per il contrabbando". Per Balaguer non va inoltre sottovalutata la capacità logistica necessaria per allestire un attacco di questo genere, "fuori dalla portata di gruppi piccoli, ma non per un altro stato". Più che all'azione diretta di Caracas, l'analista rimanda a singoli funzionari militari che "manovrano a loro volta altri gruppi intenti a controllare la zona di frontiera". L'obiettivo sarebbe quello di un'azione dimostrativa, non necessariamente per eliminare il presidente, ma per scatenare l'intelligence colombiana e togliere di mezzo i "concorrenti". (Mec)