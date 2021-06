Lavoro: Brunetta, serve grande accordo pubblico-privato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il blocco dei licenziamenti è stato buono durante la pandemia. Ora siamo in una transizione: mantenere garanzie ai lavoratori ma attenzione alla crescita. Lo afferma il ministro per la Pubblica amministrazione Renato Brunetta, ospite all'evento di SkyTg24 "Live in Firenze". "Questo si fa con un grande accordo che metta insieme pubblico e privato, le prospettive con le garanzie. Le risorse le abbiamo, che vengono dalla crescita e dall'Europa", aggiunge il ministro. (Rin)