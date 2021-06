Saldi: Confcommercio Roma, 61 per cento intende approfittarne, si acquista il necessario

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 61 per cento dei consumatori ha intenzione di approfittare dei prossimi saldi estivi. E' quanto emerge dall'indagine di Format research per Confcommercio Roma, che sottolinea come quest’anno si tende ad acquistare il "necessario". Tra questi, il 94 per cento degli intervistati ha dichiarato di attenderli per acquistare un articolo al quale stava pensando da tempo e tra costoro ancora il 12,2 per cento di attenderli per acquistare un prodotto griffato o di marca, mentre l’87,8 per cento per acquistare qualsiasi tipo di prodotto. L’interesse verso i saldi estivi prevale presso le donne, presso gli individui di età compresa tra i 35 ed i 64 anni, presso le famiglie. "In sintesi - spiega il direttore di Confcommercio Roma Romolo Guasco - due consumatori su tre sono interessati ai saldi estivi, interesse motivato non tanto dall’intenzione di acquisto di un prodotto di marca, che magari in genere a prezzo pieno non ci si potrebbe permettere, ma per acquistare qualsiasi tipo di prodotto, segno questo che i saldi vanno incontro ad una diminuita capacità di spesa dei consumatori della Capitale, ridottasi a seguito di un anno e mezzo di crisi sanitaria ed economica. Del resto presso i consumatori che non approfitteranno dei saldi estivi, le ragioni prevalenti alla base del comportamento dei consumatori hanno quasi sempre a che fare con le difficoltà economiche dei rispondenti (sto cercando di risparmiare, 52,4 per cento; preferisco non effettuare ulteriori spese, 37,4 per cento)". (segue) (Com)