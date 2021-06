Saldi: Confcommercio Roma, 61 per cento intende approfittarne, si acquista il necessario (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per quanto riguarda i canali di acquisto, secondo l'indagine di Confcommercio Roma, il 55,2 per cento dei consumatori dichiara che effettuerà i propri acquisti in occasione dei saldi estivi principalmente presso i negozi fisici. Il 45 per cento approfitterà dei saldi acquistando online. Coloro che acquisteranno a saldo in modo tradizionale lo faranno nella stragrande maggioranza dei casi presso i propri negozi di fiducia, ossia presso i negozi che già conoscono. "I saldi dell’estate romana del 2021 - prosegue Guasco - assai probabilmente quindi non vedranno riproporsi la caccia ai negozi con gli articoli griffati posti in vendita a prezzo ribassato da parte dei consumatori. I consumatori acquisteranno dove acquistano di solito, acquistando un po' di più grazie ai prezzi ribassati, ma non tanto di più, e soprattutto senza che questo produca per gli esercizi del commercio al dettaglio un risultato apprezzabile in termini di vendite per i negozi tradizionali: quasi un consumatore ogni due infatti acquisterà on line.Quanto spenderanno i consumatori. I consumatori romani faranno acquisti in occasione dei saldi estivi spendendo in media 178 euro. Il 30 per cento dei consumatori spenderà oltre 200 euro. Il 40 per cento circa dei consumatori spenderà un po' di più rispetto sia ai saldi estivi dello scorso anno, sia rispetto ai saldi invernali del gennaio 2021". (segue) (Com)