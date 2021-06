Saldi: Confcommercio Roma, 61 per cento intende approfittarne, si acquista il necessario (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sicuramente - continua il direttore di Confcommercio Roma Romolo Guasco - i negozi del centro storico avrebbero maggior beneficio se l’amministrazione rispondesse positivamente alla richiesta di Confcommercio dì aprire la Ztl il pome che così come attualmente regolamentata rende quasi proibitivo raggiungere il centro della città, vista anche la cronica mancanza dei parcheggi di scambio e del trasporto pubblico locale. Altro tasto dolente quello dei rifiuti, che con miasmi ormai quasi in ogni quartiere di certo non invoglia i Roma i ad avventurarsi in passeggiate o a fare shopping", conclude. (Com)