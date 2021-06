© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro per la Pubblica amministrazione Renato Brunetta ha detto che sta lavorando alla figura del consulente della Pubblica amministrazione che potrebbe essere "la grande novità dell'autunno". "Qualcuno che ci possa aiutare nelle pratiche dell'iscrizione all'asilo dei propri figli, del pagamento delle multe etc", ha aggiunto il ministro, ospite all'evento di Sky Tg24 "Live in Firenze". (Rin)