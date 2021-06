© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Consiglio Mario Draghi ha autorevolezza e credibilità ed "è la nostra garanzia sul futuro". Lo afferma il ministro per la Pubblica amministrazione Renato Brunetta, ospite all'evento di SkyTg24 "Live in Firenze". "Rispettare i tempi e i patti ha un valore enorme in termini di credibilità. Le riforme dobbiamo farle e farle nei tempi previsti", aggiunge il ministro. (Rin)