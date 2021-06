Etiopia: direttore Oms su Tigrè, "inaccettabile" negare cure ai civili (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nato nel 1965 ad Asmara (all’epoca una città dell’Etiopia), Tedros Adhanom Ghebreyesus vanta una militanza politica di lunga data: membro del Fronte popolare di liberazione del Tigrè (Tplf) – poi confluito nel Fronte democratico rivoluzionario del popolo etiope (Eprdf), la coalizione al governo in Etiopia dal 2005 – Tedros entrò nel governo del premier Meles Zenawi, al potere dal 2005 al 2012. Fu in quegli anni che divenne dapprima consulente per la sanità pubblica, poi nel 2001 capo dell’ufficio sanitario regionale del Tigrè, poi nel 2003 viceministro della Salute e infine ministro della Salute nel 2005. Alla morte di Zenawi, nel 2012, il potere passò al suo vice, Haile Mariam Desalegn, che nominò Tedros ministro degli Esteri. Da direttore generale dell’Oms, l’ex ministro degli Esteri etiope fece parlare di sé soprattutto per la vicenda che riguardò la nomina dell’allora presidente dello Zimbabwe, Robert Mugabe, come ambasciatore di buona volontà dell'organizzazione. (Res)