Lavoro: Bombardieri (Uil), blocco licenziamenti per tutti, no a quelli selettivi

- L’unica strada da percorrere è quella del blocco dei licenziamenti per tutti, no a blocchi selettivi. Lo ha detto il segretario della Uil, Pierpaolo Bombardieri, a Bari in occasione delle manifestazioni unitarie di Cgil, Cisl, Uil che si svolgono in contemporanea stamane anche a Torino e Firenze. "Governo e politica ascoltino questa piazza, altrimenti i lavoratori se ne ricorderanno", ha aggiunto chiedendo di "non giocare con il fuoco, né dimenticare i lavoratori che hanno mandato avanti il Paese durante la pandemia anche sacrificando la propria vita". Il blocco dei licenziamenti è "la cartina di tornasole per capire l'attenzione di governo e della politica sul lavoro. Pretendiamo un futuro dignitoso e diverso da quello che stiamo vivendo, e un lavoro sicuro", ha esortato Bombardieri.(Rin)