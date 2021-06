Milano 2021: Sala, centrodestra? Ormai di centro rimane ben poco

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Noi continuiamo a parlare di centrodestra ma questa sta diventando un po' una destra perché l'idea di un patto Berlusconi-Salvini mi fa pensare che di centro rimanga ben poco, il candidato arriverà e sono convinto che sarà un confronto importante perché la città è un crocevia, come tutte le grandi città del mondo". Lo ha dichiarato il sindaco di Milano Giuseppe Sala, a margine della premiazione del premio Vergani rispondendo a chi gli ha chiesto un commento sull'indecisione del centrodestra nell'indicare un nome per le prossime amministrative nel capoluogo lombardo. "L'altro giorno sentivo le parole di Salvini che diceva che la città è ferma, che non c'è una sinistra unita, ma che divide, ed ero sbigottito perché mi sembra il contrario - ha aggiunto Sala - Credo che parte di questa indecisione sia dovuta al fatto che la destra è ormai rappresentata da anime diverse. Credo che Salvini senta molto la concorrenza della Meloni e questo qualche problema lo creerà". (Rem)