© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Lega finora "ha fatto solo gesti non per il miglioramento del ddl Zan ma per affossarlo e cancellare il disegno di legge, quindi non è un dialogo semplice". Lo afferma il segretario del Partito democratico, Enrico Letta, ospite all'evento di Sky Tg24 "Live in Firenze". (Rin)