M5s: Letta, giuste discussioni all'interno dei partiti

- "Guardo con rispetto la vicenda del Movimento 5 stelle e delle discussioni sulla leadership". Lo afferma il segretario del Partito democratico Enrico Letta, ospite all'evento di SkyTg24 "Live in Firenze". "Con questa inedita maggioranza del governo, le forze politiche stanno discutendo. E' giusto che questo avvenga. Non credo che ci debbano essere fatti e dinamiche di partiti che mettano in difficoltà il governo", aggiunge Letta. "La società italiana sta ripartendo: c'è bisogno di tutto, ma non di instabilità politica. Abbiamo tanti soldi che vanno spesi bene", dichiara ancora il segretario del Pd. (Rin)