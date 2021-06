Roma 2021: Michetti, condizioni trasporti critiche, capitale umano Atac umiliato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Le condizioni dei trasporti a Roma sono critiche, per non dire disastrose". Lo dichiara in una nota il candidato del centrodestra a sindaco di Roma, Enrico Michetti. "Qualche numero del tracollo Atac? Sulla relazione dell'osservatorio sui conti pubblici si legge di 1.4 miliardi mai spesi fra il 2017 e il 2020, 1.6 milioni di corse soppresse dal 2015 al 2019. Ed ancora, 170 mezzi in fiamme in soli 4 anni. E poi - aggiunge Michetti - un calo costante della soddisfazione e della presenza dei passeggeri. Eppure - spiega - abbiamo in Atac un capitale umano di grande valore continuamente umiliato da una politica non all'altezza", conclude Michetti. (Com)