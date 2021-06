Iran: "Dante700", al via le celebrazioni dantesche a Teheran

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Hanno preso avvio in Iran le celebrazioni del 700esimo anniversario della scomparsa di Dante con una lectura Dantis nel suggestivo giardino persiano della Residenza dell’ambasciatore italiano, Giuseppe Perrone, alla presenza dei massimi esperti iraniani della lingua e della letteratura italiana. Lo riferisce il sito internet della Farnesina. Per l’occasione, l’artista italo-iraniano Babak Karimi – attore nei film premio Oscar “Una separazione” e “Salesman” – e l’attrice iraniana Shabnam Nadimi hanno tenuto letture dei passi della Divina Commedia, alternando il testo originale e la traduzione in farsi di Shojaeddin Shafā, legati tra loro dal tema del viaggio dal buio fino alla luce abbagliante delle parole di Beatrice. Ne e’ seguita una digressione da parte del professor Iman Basiri, dantista iraniano e studioso dei rapporti tra la poesia delle origini e stilnovistica iraniana e quella persiana, sulle fonti comuni della Divina Commedia e della letteratura classica neopersiana. Il ricco programma delle celebrazioni di Dante in Iran, a cura dell’Ambasciata italiana a Teheran e della Scuola italiana “Pietro Della Valle”, inoltre prevede nel mese di settembre la presentazione di un video fumetto animato dal titolo “Dante, l’Italiano” - che continua idealmente il lavoro già proposto durante la Settimana della Lingua dello scorso anno - in cui gli alunni della scuola superiore di primo e secondo grado ripercorrono, in un viaggio immaginario, i luoghi dell’esilio dantesco e i luoghi della Commedia (Inferno, Purgatorio, Paradiso). (segue) (Res)