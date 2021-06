Iran: "Dante700", al via le celebrazioni dantesche a Teheran (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo quanto riferisce il sito della Farnesina, sarà indetto, inoltre, un concorso di arti visive che prevede la premiazione di opere grafico-pittoriche realizzate dagli alunni di primaria, media e liceo. In occasione della XXI Settimana della Lingua italiana nel Mondo, che si celebrerà nella seconda metà di ottobre, il programma verrà infine coronato da incontri virtuali e in presenza con massimi esperti iraniani di Dante, tra cui lo scienziato e divulgatore Pierluigi Odifreddi sul tema “Dante e la matematica”, dedicato all'infinito nel paradiso dantesco, e lo studioso Piergiorgio Odifreddi, autore di una recente monografia su Dante. Concludera’ il programma un incontro con Ermanna Montanari e Marco Martinelli, fondatori del Teatro delle Albe di Ravenna, che negli ultimi quattro anni, in vista di questo 2021, hanno dato vita al Cantiere Dante, un progetto quinquennale di messa in scena delle tre cantiche della Commedia nel solco delle sacre rappresentazioni medievali. (Res)