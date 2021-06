© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In parlamento ci sono i numero per approvare il ddl Zan. Lo afferma il segretario del Partito democratico Enrico Letta, ospite all'evento di Sky Tg24 "Live in Firenze". "E' stato già approvato in un ramo del parlamento penso che non ci siano problematiche per farlo passare anche nell'altro", aggiunge Letta. (Rin)