M5s: Gasparri (FI), grillini super casta litigano per seggi e potete

- "Il movimento del nulla si è fatto super casta e super rissa. Erano partiti in teoria per cambiare il mondo sono divisi soltanto dalla prosecuzione della loro avventura di potere. Litigano abbarbicati a un seggio". Lo dichiara il senatore di Forza Italia Maurizio Gasparri che aggiunge: "L'unica cosa che gli interessa è il terzo mandato. Sono diventati dei super professionisti della politica senza avere nessuna cultura. I grillini sono il fallimento totale. La penosa rissa tra Conte, il nulla, Grillo, l'astio e l'odio, dimostra come l'improvvisazione e l'incompetenza non possono sostituire la politica". (segue) (Com)