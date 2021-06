M5s: Gasparri (FI), grillini super casta litigano per seggi e potete (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il senatore azzurro ammette che "i partiti avranno fatto mille errori e avranno meritato mille sanzioni nelle urne. Ma pensare di sostituire la politica con il nulla assoluto si è dimostrata una illusione". Per Gasparri "questa penosa rissa dei 5stelle ci dà una soddisfazione postuma. Hanno seminato odio e ignoranza, astio e denigrazione. Affondano nel nulla da cui sono venuti. Una pagina più ridicola che oscura della storia che si chiude. Il loro fallimento è la vittoria della saggezza, della libertà e della democrazia. Nessuno li rimpiangerà. E si preparino ad abbandonare seggi, ruolo da casta e privilegi. Finalmente Fico potrà girare quanto vuole in autobus senza i viaggetti propagandistici del primo giorno da Presidente della Camera”, conclude. (Com)