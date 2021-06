Covid: Russia, entra in circolazione il vaccino Sputnik Light

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È entrato in commercio il vaccino monocomponente russo Sputnik Light contro il Covid-19. Lo ha riferito il ministro della Sanità russo Mikhail Murashko. "La fase di controllo è terminata ieri. La prima serie del vaccino Sputnik Light è stata prodotta e messa in circolazione", ha detto Murashko in un briefing con la stampa. Il ministro ha precisato che entro la fine di giugno saranno disponibili circa 2,5 milioni di dosi di vaccino da somministrare alle persone, mentre la velocità di produzione sarà aumentata. Murashko ha inoltre elogiato i progressi e gli effetti della campagna di vaccinazione russa. "C'è già un risultato molto importante della vaccinazione. Come molti Paesi, abbiamo concentrato la fase iniziale della vaccinazione sulle persone con più di 60 anni. Oggi vediamo nelle statistiche che l'insorgenza del Covid-19 e la mortalità tra le persone con più di 60 anni sono notevolmente diminuiti", ha detto il ministro. (Rum)