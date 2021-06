Lavoro: Fim Cisl, governo riapra confronto, servono piani sociali, non licenziamenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I metalmeccanici oggi "sono in massa nelle 3 piazze d'Italia per chiedere investimenti e piani sociali e non licenziamenti. Il governo si impegni da questo pomeriggio in un confronto aperto con il sindacato per definire l'annunciato decreto di settimana prossima". Lo ha dichiarato il segretario generale dei metalmeccanici Fim, Roberto Benaglia oggi in piazza a Torino. "I metalmeccanici delle aziende in crisi non siano esclusi da questo decreto nelle protezioni. Il governo metta nel decreto anche misure urgenti di politiche attive finanziando formazione per i cassaintegrati e ricollocazione per chi ha un posto di lavoro a rischio. Senza questi contenuti - ha aggiunto - ogni provvedimento rischia di essere ipocrita e ingiusto".(Rin)