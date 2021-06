Lavoro: Mura (Pd) su licenziamenti, governi ascolti richieste lavoratori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dai lavoratori in piazza "arriva una richiesta di ascolto e dialogo che il governo non può ignorare". Lo afferma la presidente della commissione Lavoro Romina Mura (Pd), in merito a quanto emerso dalle manifestazioni unitarie indette dai sindacati in varie città d'Italia. "Cominciamo a dare certezze sul blocco dei licenziamenti, che deve essere prorogato nei settori in crisi e a rischio, in attesa che si completi la riforma su ammortizzatori e politiche attive", spiega. "Il governo accolga la proposta che il gruppo Pd ha portato in Parlamento. Concordo con la proposta dei sindacati di coinvolgere le parti sociali sui contenuti del Pnrr e nella cabina di regia", sottolinea Mura. (Com)