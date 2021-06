Regno Unito: task force governo, mondo del lavoro cambierà dopo la pandemia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel Regno Unito ci saranno delle modifiche per il mondo del lavoro dopo la fine della pandemia di Covid-19. Lo ha detto al quotidiano “The Telegraph”, Peter Cheese, copresidente della task force per il lavoro flessibile del governo. “Non tornerà la cultura del lavoro in ufficio dal lunedì al venerdì dopo la pandemia”, ha detto Cheese, secondo cui tutti dovranno poter chiedere di lavorare da casa quando inizieranno nuove esperienze di impiego. Il funzionario ha chiesto inoltre un aumento degli annunci di lavoro in cui si cita specificamente la possibilità di un lavoro flessibile in modo che le persone con impegni familiari possano presentare le loro candidature. Cheese ha sottolineato che mentre la pandemia ha dimostrato che lavorare da casa non funziona per alcuni individui, il passaggio a modalità di lavoro più flessibili andrà a vantaggio di altre categorie specifiche. (Rel)