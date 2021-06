+Roma 2021: Calenda, Ostia deve essere Comune indipendente+

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ostia deve diventare un Comune indipendente e la ragione è molto semplice perché Roma l'ha gestita malissimo. Oggi le potenzialità di Ostia non si vedono. È un Comune marittimo, nessuno è riuscito a dargli la forza per trovare la sua vocazione". Lo ha detto il candidato a sindaco di Roma per Azione Carlo Calenda in occasione dell'apertura del suo comitato elettorale sul litorale romano a Ostia. "Ostia - ha aggiunto - è completamente diversa dalla città, è un Comune marittimo, che vive molto di turismo e credo sia giusto che abbia un'indipendenza, che sia un Comune autonomo pur lavorando a livello di Stato molto sulla legalità e il decoro. La mia linea sarà questa. Ostia deve essere un Comune indipendente. Parlo chiaramente della fascia marittima e non di Acilia o Casal Palocco. Questa - ha concluso - è già una dimensione significativa a livello di popolazione e non vedo perché non debba essere indipendente".(Rer)