Roma 2021: Calenda, Ostia non è del sindaco ma dei cittadini, finora solo degrado e criminalità

- "Roma per Ostia non ha funzionato, ha portato solo degrado e criminalità. Ostia non è di proprietà del sindaco di Roma ma deo cittadini che ci vivono e devono decidere se avere la loro indipendenza". Lo ha detto il candidato a sindaco di Roma per Azione Carlo Calenda in occasione dell'apertura del suo comitato elettorale sul litorale romano a Ostia. "A Fiumicino, ad esempio, Esterino Montino che mi detesta è stato bravo. Lui mi detesta ma riconosco che è stato bravo", ha concluso. (Rer)