Gli appuntamenti di oggi a Milano e in Lombardia

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti in programma oggi a Milano e in Lombardia.COMUNEIl sindaco Giuseppe Sala partecipa all'inaugurazione del Murale Necesse.Via Ludovico di Breme (ore 10:00)Il sindaco Giuseppe Sala partecipa alla cerimonia di premiazione del Nuovo Premio Guido Vergani 2021 - Cronista dell'anno 2020".Istituto dei Ciechi, via Vivaio, 7 (ore 10:45)Il sindaco Giuseppe Sala interviene alla quarta sessione del corso "Il mondo dopo - Pandemia e Costituzione: il nuovo modello di Stato", organizzato da Fondazione Pd, guidata da Gianni Cuperlo.Evento in streaming (ore 11:15)Il sindaco Giuseppe Sala interviene all'evento conclusivo della "Milano Pride Week - Milano Pride 2021".Arco della Pace (ore 16:30)REGIONEL'assessore al turismo, marketing territoriale e moda di Regione Lombardia, Lara Magoni, partecipa alla cerimonia di inaugurazione della statua "Il Pirata", in memoria del grande campione di ciclismo, Marco Pantani. Tra i partecipanti, Tonina Belletti, mamma di Marco Pantani; Davide De Zan, giornalista; Evgenij Berzin, ex ciclista su strada e pistard russo.Garden Multivision, piazza Medaglie D'Oro, 2 - Darfo Boario Terme/Bs (ore 10:00)Il vice presidente del Consiglio regionale della Lombardia Carlo Borghetti partecipa alla cerimonia di consegna delle onorificenze al merito della Repubblica italiana.Conservatorio "Giuseppe Verdi" - Sala Verdi, via Conservatorio, 12 (ore 10:00)L'assessore regionale alla sicurezza Riccardo De Corato partecipa ai gazebo di Fratelli d'Italia per raccogliere le firme per dire "basta sbarchi" e contro la riattivazione di Area B, Area C e dei parcheggi a pagamento.Mercato di via Fauchè angolo via Losanna (ore 10.00)Corso Vercelli angolo via Cimarosa (ore 15:00)La vicepresidente e assessore al Welfare di Regione Lombardia, Letizia Moratti, in occasione della Giornata mondiale contro la droga, introduce i lavori del convegno "Nuove reti di speranza".Piazza Città di Lombardia (ore 13:00) (segue) (Rem)