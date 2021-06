Gli appuntamenti di oggi a Milano e in Lombardia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- VARIEIniziativa elettorale di Milano in Comune e Civica AmbientaLista insieme al candidato Gabriele Mariani.Parco di Chiesa Rossa, via San Domenico Savio, 3 (dalle 9:30 alle 13:30)Il prefetto di Milano Renato Saccone consegna le onorificenze dell'ordine al merito della Repubblica Italiana, concesse dal presidente della Repubblica.Conservatorio "Giuseppe Verdi" - Sala Verdi, via Conservatorio, 12 (ore 10:00)Presentazione del libro "L'oliveto delle monache" di Nunzio Primavera. Oltre lo scrittore intervengono Marina Montedoro, direttore della Coldiretti regionale; don Walter Magnoni, docente di etica sociale presso l'Università Cattolica di Milano; Wilma Pirola, responsabile di Donne Impresa Coldiretti Lombardia.Mercato agricolo di Porta Romana, via Friuli 10/A (ore 11:00)Presidio dei sindaci Fabio Bottero (Trezzano Sul Naviglio), Simone Negri (Cesano Boscone), Rino Pruiti (Buccinasco) e Stefano Ventura (Corsico) per la mancanza di medici di base.Ats di Corsico, via Marzabotto, 12 (ore 11:00)L'evento "La Cura", promosso dal Pd Milano Metropolitana nell'ambito della Pride Week con il deputato Alessandro Zan, la capogruppo del Pd al Senato Simona Malpezzi, il capodelegazione Pd al Parlamento europeo Brando Benifei, l'eurodeputato Pierfrancesco Majorino, la segretaria metropolitana Silvia Roggiani e il responsabile diritti del Pd Milano Michele Albiani.Memà Cafè, largo Bellintani (ore 12:00)Evento conclusivo della "Milano Pride Week 2021". Partecipano il sindaco Giuseppe Sala, il deputato Pd Alessandro Zan, Vladimir Luxuria, Bella Thorne, Margherita Vicario, MyDrama, Federica Carta, Sergio Sylvestre, Debora Villa a Diego PassoniArco della Pace, piazza Sempione (ore 16.00)In occasione del "Sabin Day", la giornata di mobilitazione internazionale, l'iniziativa per la raccolta firme della Campagna Right2cure – No profit on pandemic con l'inaugurazione della mostra "Art . 32 - Salute Pubblica Bene Comune", promossa da Acea OdV. Intervengono Vittorio Agnoletto, medico, attivista e accademico, coordinatore della campagna "Diritto alla Cura"; Chiara Birattari, presidente associazione Smarketing Ets; Marco Caldiroli, presidente Medicina Democratica; Rossella Miccio - presidente Emergency; Clara Sistilii, socia fondatrice delle Brigate Volontarie per l'Emergenza-Milano.Ex Cisterne (Porcellino) di Fabbrica del Vapore, via Procaccini, 4 (ore 18:30)Spettacolo "Uomini con il fuoco dentro", allestito da associazione di promozione sociale Elikya onlus, alla presenza del suo autore, l'arcivescovo di Milano, mons. Mario Delpini.Teatro Menotti-Filippo Perego, via Menotti, 11 (ore 20:00) (Rem)