Turismo: Coldiretti, con ultime partenze +25 per cento in vacanza a giugno

- Con le ultime partenze salgono a 3,9 milioni gli italiani in vacanza a giugno con un aumento del 25 per cento rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, spinti dalla riduzione dei contagi e dall’allentamento delle misure di contenimento ma anche dall’arrivo del gran caldo e dalla chiusura delle scuole con gli esami di maturità che stanno per finire. E’ quanto stima la Coldiretti nel week end che segna l’ultimo appuntamento dell’esodo “in bassa stagione” e vede una netta ripresa nel confronto con l’estate 2020, anche se si rimane ancora lontani dai livelli pre-Covid. Le partenze a giugno sono particolarmente apprezzate – ricorda la Coldiretti - da chi ama la tranquillità e vuole stare lontano dalle folle, tanto più considerate le esigenze di distanziamento sociale per garantire la sicurezza, senza rinunciare però a visitare le principali località turistiche. Ma la bassa stagione consente anche di risparmiare qualcosa – aggiunge la Coldiretti - tra l’altro proprio in un momento in cui oltre 1 italiano su 2 (54 per cento) lamenta rincari per i servizi turistici, dall’affitto di ombrelloni e sdraio al noleggio delle automobili, secondo un’indagine Coildiretti/Ixe’. (segue) (Com)