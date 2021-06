Turismo: Coldiretti, con ultime partenze +25 per cento in vacanza a giugno (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A incidere sulle partenze è il gran caldo, con un 2021 che si classifica fino ad ora all’ottavo posto tra i più bollenti mai registrati nel pianeta con temperature superiori di 0,77 gradi rispetto alla media del ventesimo secolo, e la voglia di sicurezza rispetto ai rischi di assembramenti. Non a caso – sottolinea la Coldiretti – il 34 per cento ha già deciso per una località di mare che resta al primo posto inseguito però quest’anno da campagna, parchi naturali e oasi con i 24mila agriturismi nazionali che, spesso situati in zone isolate, in strutture familiari con un numero contenuto di posti letto e a tavola e ampi spazi nel verde dove le distanze non si misurano in metri ma in ettari, sono forse i luoghi dove è più facile garantire il rispetto delle misure di sicurezza per difendersi dal contagio fuori dalle mura domestiche. La conferma che l’emergenza Covid ha condizionato quest’anno la scelta del luogo di quasi un italiano su due (49 per cento) che va in vacanza secondo un’analisi Coldiretti su dati Istat. Ben il 33 per cento dei vacanzieri resterà all’interno della propria regione, e solo il 6 per cento prevede di andare all’estero. Il resto si recherà in una regione diversa da quella di residenza. (segue) (Com)