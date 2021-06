Turismo: Coldiretti, con ultime partenze +25 per cento in vacanza a giugno (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Se il mese di giugno è propizio soprattutto per gli italiani, a mancare – precisa la Coldiretti – sono ancora gli stranieri in attesa che dal primo luglio arrivi il green pass per favorire l’arrivo in Italia di almeno i 28 milioni di cittadini europei che prima dell’emergenza sanitaria Covid venivano in vacanza nel Belpaese durante i mesi estivi. Un ritorno favorito dall’ingresso di quasi tutta Italia in zona bianca, dove – conclude Coldiretti - salta il coprifuoco e si allungano le tavolate con un significativo incremento dell’ospitalità e degli incassi, vale per la sola estate 3,5 miliardi di euro, con un incremento del fatturato nel sistema della ristorazione pari a circa il 20 per cento. (Com)