Roma 2021: Raggi a cena elettorale, continuità è la parola chiave, avanti con coraggio

- La sindaca di Roma, Virginia Raggi, ieri sera, ha partecipato alla cena elettorale, organizzata a sostegno della sua candidatura, con portavoce, consiglieri eletti, rappresentanti M5s a livello locale, regionale e nazionale per un confronto sulle prossime elezioni amministrative. "Ieri sera sono stata a cena nel quartiere Tuscolano, insieme a tantissime persone che ringrazio per il loro affetto e sostegno. Continuità è la parola chiave". Lo scrive su Facebook la stessa sindaca uscente e candidata del M5s, Virginia Raggi. "Dobbiamo proseguire il lavoro che abbiamo cominciato. In questi cinque anni abbiamo ricostruito la macchina amministrativa, ora dobbiamo farla correre. E noi sappiamo come farla correre - aggiunge Raggi -. Ho trovato una macchina ferma, senza volante, senza ruote. Adesso è di nuovo pronta a correre e noi sappiamo come guidarla. Non possiamo fermarci. Altrimenti il rischio è che si blocchi tutto. Avanti con coraggio". Una maglietta con raffigurante una Raggi in versione Wonder Woman è stata regalata alla prima cittadina: "guardate che maglietta bellissima mi hanno regalato! Wonder Woman", conclude Raggi. (Rer)