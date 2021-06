Francia: indagine post Covid, dipendenti chiedono uffici singoli e sono contro lavoro flessibile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'igiene del posto di lavoro è una delle principali richieste dei lavoratori francesi mentre, col procedere della campagna di vaccinazione contro il Covid-19, ci si prepara al rientro nei luoghi di impiego. È quanto emerge da uno studio condotto da Essec Workplace Management, secondo cui le chiusure hanno evidenziato la volontà dei dipendenti francesi di continuare almeno in parte a sfruttare il telelavoro, soprattutto perché chi torna in ufficio teme di trovare spazi di lavoro inadatti alla situazione sanitaria attuale e futura. La sanificazione degli ambienti di lavoro è quindi emersa come una richiesta molto decisa, secondo lo studio e il 63 per cento dei dipendenti intervistati preferirebbe lavorare in un ufficio singolo piuttosto che in un open space, mentre solo il 5 per cento sceglierebbe il contrario. Il lavoro flessibile ottiene solo il 4 per cento dei consensi, mentre il 73 per cento dei partecipanti all’indagine non vuole più questa modalità. (Frp)