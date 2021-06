Spagna: Covid, da oggi revocato obbligo di indossare le mascherine all'aperto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A partire da oggi in Spagna non è più obbligatorio indossare le mascherine all'aperto. L'annullamento di questa misura, imposta per contenere la pandemia di Covid-19, è stato deciso in seguito al miglioramento della situazione epidemiologica e grazie agli elevati ritmi di vaccinazione. Il 18 giugno, il primo ministro Pedro Sanchez ha dichiarato che a partire dal 26 giugno gli spagnoli non saranno più tenuti a indossare maschere per il viso mentre sono all'aperto. Nonostante la nuova norma, le mascherine sono ancora obbligatorie in tutti i locali chiusi, compresi i mezzi del trasporto pubblico. Inoltre, le persone per strada devono mantenere un distanziamento sociale di almeno un metro e mezzo, altrimenti dovrebbero indossare maschere. La Spagna ha introdotto l'obbligo di indossare le mascherine a luglio del 2020. Sinora oltre 23 milioni di spagnoli hanno ricevuto la prima dose di preparato contro il Covid-19, mentre più di 15 milioni di persone sono state sottoposte a vaccinazione completa. (Spm)