Ambiente: Cingolani, il mondo deve essere unito nella decarbonizzazione

- Il mondo si deve presentare unito per la decarbonizzazione. Lo afferma il ministro della Transizione ecologica Roberto Cingolani ospite all'evento di Sky Tg24 "Live in Firenze". "Se qualcuno non aderisse all'idea di decarbonizzare tutti i sacrifici sarebbero vani: le conseguenze del disaccordo le paghiamo tutti", aggiunge il ministro che spiega però la difficoltà che potrebbero affrontare alcuni Paesi in via di sviluppo. "Facile per i Paesi ricchi e avanzati, diverso è fare questa richiesta in Paesi che sono in piena curva di crescita, come l'Italia negli anni 60", dichiara ancora Cingolani. (Rin)