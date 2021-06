Covid: Sisto, costante attenzione per garantire sicurezza sul lavoro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Quando si pensa alla normativa della sicurezza sul lavoro di seguito al dramma del Covid 19, non si deve dimenticare che l'articolo 2087 del codice civile, bonsai dei princìpi di responsabilità in materia, non è cambiato. Per questo, vista l'insidiosità del nemico-virus, bisogna intensificare il rigore nell'adempimento alle regole antinfortunistiche, come descritte nel recente Protocollo del 6.4.2021". Così il sottosegretario alla giustizia Francesco Paolo Sisto, intervenendo al Webinar "Sicurezza sul lavoro nel post emergenza Covid 19: l'utilità di rispettare le regole", organizzato da Formasicuro. "La fine dell'emergenza 'sicurezza lavoro-Covid' è ancora lontana, nessuno se ne senta fuori e, per questo, allenti la tensione: in un clima di incertezza interpretativa sulle reali caratteristiche giuridiche del contagio e della sua rimproverabilità, è buona norma serrare le fila in attesa che passi, e definitivamente, questo terribile momento. È comunque giusto - ha aggiunto - premiare chi 'crea sicurezza'. Tanto lo si realizza sia con delle limitazioni della responsabilità penale sul modello della nota legge Balduzzi per i medici ovvero sui tipi del recentissimo scudo sanitario nell'emergenza, punendo così i comportamenti solo in caso di colpa grave e individuando i criteri per determinarla; sia defiscalizzando totalmente tutti i costi, diretti ed indiretti, degli investimenti per rendere più sicura la vita dei propri dipendenti", ha concluso. (Com)