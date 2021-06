Iran: nucleare iraniano, Teheran afferma di non avere alcun obbligo nei confronti dell’Aiea

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Iran non ha alcun obbligo di rispondere alla richiesta dell’Agenzia internazionale per l’energia atomica (Aiea), in merito all'estensione di un accordo di monitoraggio. Lo ha dichiarato l’ambasciatore iraniano presso l’Aiea, Kazem Gharibabadi, citato dall’agenzia di stampa iraniana “Tasnim”, rispondendo alle sollecitazioni dell’Agenzia Onu che chiede una risposta “immediata” all’Iran sul rinnovo dell’accordo per le ispezioni dei siti nucleari in scaduto il 24 giugno. “L'Iran non è tenuto a conformarsi" alla richiesta dell’Aiea, ha affermato Gharibabadi. (segue) (Res)