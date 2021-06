Iran: nucleare iraniano, Teheran afferma di non avere alcun obbligo nei confronti dell’Aiea (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’amministrazione statunitense guidata dal presidente Joe Biden ha manifestato, dopo la sua elezione, la volontà di rientrare all’interno dell’accordo nucleare invertendo la rotta tracciata da Donald Trump. A partire dallo scorso aprile Iran e Stati Uniti hanno tenuto colloqui indiretti sul rilancio dell'accordo nucleare del 2015. I colloqui, organizzati a Vienna, sono attualmente in pausa e dovrebbero riprendere il prossimo luglio, tuttavia la mancata estensione dell'accordo di monitoraggio con l’Aiea potrebbe gettare nel caos i negoziati. "Per quanto riguarda l'Aiea, questa rimane una seria preoccupazione", ha detto il segretario di Stato Usa Antony Blinken, parlando ieri in una conferenza stampa congiunta con il ministro degli Esteri francese, Jean-Yves Le Drian a Parigi. "La preoccupazione è stata comunicata all'Iran e deve essere risolta", ha dichiarato Blinken. Dopo il ritiro dall’accordo nel maggio 2018 da parte dell’amministrazione Trump, gli Stati Uniti hanno reintrodotto dure sanzioni contro l’Iran che ha risposo violando molti dei punti dell’intesa raggiunta nel 2015 con Cina, Francia, Germania, Regno Unito, Russia e Usa, in particolare l’arricchimento dell’uranio e lo sviluppo di nuove centrifughe avanzate. "Abbiamo ancora differenze significative con l'Iran", ha detto Blinken, aggiungendo di sperare che una ripresa dei colloqui nei prossimi giorni possa risolverle. (Res)