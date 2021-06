Roma: controlli polizia locale, denunciato parcheggiatore abusivo ospedale San Camillo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Continua l'attività di controllo della polizia locale di Roma Capitale per il contrasto dei parcheggiatori abusivi, soprattutto nei pressi degli ospedali capitolini. Gli agenti del Gruppo intervento pronto traffico hanno identificato e denunciato per resistenza a pubblico ufficiale un uomo di nazionalità egiziana, di 26 anni, per aver tentato di sottrarsi ai controlli nei pressi dell'ospedale San Camillo. Secondo quanto si apprende, sono oltre dieci gli irregolari sanzionati solo negli ultimi giorni, con accertamenti mirati che andranno avanti nelle prossime settimane. (Rer)