Regno Unito: ministro Salute nel mirino delle critiche per un bacio alla sua assistente

- Crescono le richieste di dimissioni nei confronti del ministro della Salute britannico, Matt Hancock, dopo che un video lo immortala mentre bacia una sua assistente in piena violazione delle normative contro il Covid-19. Hancock, peraltro sposato con un’altra persona, viene ripreso pubblicato su “The Sun” mentre abbraccia e bacia Gina Coladangelo, una sua collaboratrice. Hancock ha rilasciato una dichiarazione in cui afferma di essere consapevole di aver "deluso delle persone" e chiedendo scusa per l’accaduto. Ora, questioni familiari a parte, diversi esperti legali si chiedono se Hancock abbia infranto la legge, da lui stessa promossa, sulle restrizioni al coronavirus, sebbene il ministro abbia ammesso di aver violato solo le linee guida. La polizia ha fatto sapere di non aver avviato un’indagine sulla vicenda che, presumibilmente, sarebbe accaduta il mese scorso. Le pressioni su Hancock riguardano anche la nomina di Coladangelo al ministero della Salute. Intanto da Downing Street è stato reso noto che il premier, Boris Johnson, ha accettato le scuse di Hancock e che "considera la questione chiusa". Non dello stesso avviso, tuttavia, il Partito laburista che, tramite una portavoce, accusa il primo ministro di essere "senza spina dorsale": "Questa questione non è assolutamente chiusa, nonostante i tentativi del governo di insabbiarla”. (segue) (Rel)