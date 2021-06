Regno Unito: ministro Salute nel mirino delle critiche per un bacio alla sua assistente (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La presidente del Partito laburista, Anneliese Dodds, ha dichiarato: "Ha stabilito le regole. Ammette di averle infrante. Deve andarsene. Se non si dimette, il primo ministro dovrebbe licenziarlo". La deputata liberaldemocratica Layla Moran, che presiede il gruppo parlamentare sul coronavirus, ha accusato Hancock di "assoluta ipocrisia" e ha messo in dubbio la risposta di Johnson, affermando che accettare o meno le scuse è una questione "irrilevante". Anche alcuni esponenti dei conservatori non avrebbero gradito l’atteggiamento di Hancock e, secondo quanto riferito, avrebbero chiesto al premier di "staccare la spina" al ministro, tenendo conto anche della reazione dell'opinione pubblica. Un sondaggio condotto da Savanta ComRes, diffuso poche ore dopo la pubblicazione delle fotografie che immortalano il bacio della coppia nell'ufficio ministeriale di Hancock, ha rilevato che il 58 per cento degli adulti britannici ritiene che il ministro dovrebbe dimettersi, mentre solo il 25 per cento si è detto contrario. (Rel)