- Questa notte, poco dopo l'una e mezza, un 25enne è precipitato da sei metri in via San Giovanni Bosco, a Cinisello Balsamo (Mi), riportando un trauma del bacino e un sospetto trauma midollare. Lo riferisce l'Areu (Agenzia Regionale Emergenza Urgenza) in una nota. È stato trasportato in codice rosso all'ospedale Niguarda di Milano. Sul posto sono intervenute ambulanza e automedica, polizia e vigili del fuoco.(Com)