Ambiente: Cingolani, necessario modello di crescita che sia per il Paese

- Negli anni "non è stato fatto un bel lavoro, non consegniamo un buon futuro alle prossime generazioni: dobbiamo trasformare il modello di crescita affinché sia per il pianeta". Lo afferma il ministro della Transizione ecologica Roberto Cingolani ospite all'evento di Sky Tg24 "Live in Firenze". Il ministro dichiara inoltre l'importanza dell'educazione al rispetto dell'ambiente a partire dalle scuole, per formare e informare al meglio le future generazioni. (Rin)