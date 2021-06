Difesa: Perego (FI), riprenda iter parlamentare della Mini Naja

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Matteo Perego, vicepresidente dei deputati di Forza Italia, in una nota augura: "Buon lavoro all'Amm. Div. Ottaviani neo Presidente del Centro Alti Studi della Difesa e un ringraziamento particolare al Gen. S.A. Giancotti per aver guidato la trasformazione del CASD in Scuola Superiore ad Ordinamento Speciale della Difesa. L'auspicio che insieme si possa riprendere l'iter parlamentare, per fare approvare anche al Senato la nostra pdl, per istituire percorsi formativi nelle Forze Armate secondo il progetto definito Mini Naja". (Com)