Usa-Cina: Tesla ritirerà dal mercato cinese oltre 285mila auto per anomalie

- Il produttore statunitense di auto elettriche Tesla ritirerà dal mercato cinese oltre 285mila autoveicoli a causa di malfunzionamenti nel programma di guida assistita che potrebbero provocare incidenti. Lo ha annunciato il regolatore del mercato cinese Samr, specificando in una nota che il piano di richiamo è stato depositato ieri presso l'Amministrazione statale del regolamento del mercato (Samr) con validità immediata. Secondo il regolatore cinese, l'azienda statunitense dovrebbe ora contattare i clienti delle auto ritenute difettose in modo da aggiornare gratuitamente il software. La decisione è l'ultimo colpo al gigante statunitense, che in Cina è stato sottoposto a crescenti controlli normativi a causa di ripetuti incidenti che negli ultimi mesi hanno provocato dei morti. La casa automobilistica è stata anche presa di mira sui social media da numerose lamentele di utenti cinesi in merito a problemi di qualità e servizio, culminati in una protesta di alto profilo dei clienti al Shanghai Auto Show lo scorso aprile. E' in questo contesto che lo scorso 24 giugno il costruttore di auto elettriche Xpeng, già quotato negli Stati Uniti e di fatto il concorrente cinese di Tesla, ha lanciato un'offerta pubblica iniziale (Ipo) a Hong Kong, con l'obiettivo di raccogliere dagli investitori sino a 2 miliardi di dollari. (Cip)